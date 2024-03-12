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Вышел первый ситком по сценарию нейросети «Сидоровы»
Фильмы и сериалы

12 марта, 15:25

1 мин.

Вышел первый ситком по сценарию нейросети «Сидоровы»

Мария Маковей
Автор
Сериал Сидоровы.
Фото Кадр из сериала «Сидоровы»
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На платформе VK Видео состоялась премьера сериала СТС «Сидоровы» — первого российского ситкома, снятого по сценарию искусственного интеллекта.

По сюжету семья Сидоровых живет как типичные герои ситкомов — шутят, ругаются, решают бытовые проблемы, дружат с недалекими соседями. Но в какой-то момент глава семейства замечает, что все события семейной жизни повторяются и постоянно сопровождаются закадровым смехом. Он осознает, что семья живет в шоу, и решает выбраться из него.

Этот уникальный сценарий нейросеть A.I. TV Script Generator создала, опираясь на популярные сериалы телеканала, среди которых «Воронины», «Восьмидесятые», «Жена олигарха» и прочие.

Сидоровых играют звезды «Ворониных», «Папиных дочек» и других проектов СТС. А за разработку нейросети A.I. TV Script Generator отвечали студенты популярной образовательной платформы.

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