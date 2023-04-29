Вышел первый тизер-трейлер «Призраков в Венеции» об Эркюле Пуаро

Сегодня, 12:05
20th Century Studios опубликовала тизер-трейлер нового фильма Кеннета Брана об Эркюле Пуаро. Картина станет киноадаптацией детективного романа Агаты Кристи «Вечеринка в Хэллоуин».
По сюжету ушедший на пенсию Пуаро (Кеннет Брана) принимает участие в спиритическом сеансе, в ходе которого совершается убийство. Детектив берется за расследование и проникает в «зловещий мир теней и тайн».
Премьера «Призраков в Венеции» состоится 15 сентября.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!