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Сегодня, 12:20

Вышел тизер документального фильма о Сильвестре Сталлоне

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Крид: Наследие Рокки».
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Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый промо-ролик проекта «Слай». Премьера документальной картины о жизни Сильвестра Сталлоне состоится уже в ноябре этого года.

Создатели фильма обещают провести параллели между историей самого Сталлоне и его культовыми персонажами, а также уделить внимание самым значимым моментам почти 50-летней карьеры актера, режиссера, сценариста и продюсера, среди которых — участие в таких франшизах, как «Рокки», «Рэмбо» и «Неудержимые».

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