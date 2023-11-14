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Сегодня, 11:45

Вышел тизер мультсериала «Невский» про русских супергероев

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультсериала «Невский»
Фото Кадр из мультсериала «Невский»
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«Кинопоиск» опубликовал тизер-трейлер российского аниме «Невский». Проект основан на одноименном комиксе издательства «Три девять».

По сюжету во вселенной «Тридевять Земель» злу противостоит команда супергероев: Лешка Муромец, Илья Оберег, Василиса Премудрая, Кот-Ученый и самый могучий богатырь Невский.

Проект создается агентством Global Influencers при поддержке Института развития интернета с участием аниматоров студии Morevna Project.

В первый сезон «Невского» войдет шесть эпизодов.

Премьера мультсериала запланирована на февраль 2024 года.

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