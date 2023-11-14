Вышел тизер мультсериала «Невский» про русских супергероев

«Кинопоиск» опубликовал тизер-трейлер российского аниме «Невский». Проект основан на одноименном комиксе издательства «Три девять».

По сюжету во вселенной «Тридевять Земель» злу противостоит команда супергероев: Лешка Муромец, Илья Оберег, Василиса Премудрая, Кот-Ученый и самый могучий богатырь Невский.

Проект создается агентством Global Influencers при поддержке Института развития интернета с участием аниматоров студии Morevna Project.

В первый сезон «Невского» войдет шесть эпизодов.

Премьера мультсериала запланирована на февраль 2024 года.