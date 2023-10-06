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Сегодня, 18:05

Вышел тизер реалити-шоу «007: Дорога к миллиону» с Брайаном Коксом

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из реалити-шоу «007: Дорога к миллиону».
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Prime Video представил тизер реалити-шоу «007: Дорога к миллиону» с Брайаном Коксом. В проекте девять пар участников будут биться за денежный приз в размере 1 млн фунтов стерлингов ($ 1,2 млн). Все испытания участников вдохновлены картинами о Джеймсе Бонде.

Брайан Кокс («Наследники») выступает в проекте Контролером. В описании сюжета реалити-шоу сказано, что он будет наблюдать за прохождением квестов каждой пары и наслаждаться разворачивающейся драмой своего сложного и зачастую безжалостного испытания.

В первый сезон проекта войдет восемь эпизодов. «007: Дорога к миллиону» начнет выходить 10 ноября на платформе Prime Video.

Недавно Netflix опубликовал тизер реалити-шоу по мотивам «Игры в кальмара», а режиссер «Казино «Рояль» рассказал, что считал Дэниела Крейга недостаточно сексуальным для роли Джеймса Бонда.

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