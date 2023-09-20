Вышел тизер-трейлер фэнтези-сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

Во вторник, 19 сентября, на YouTube-канале «Disney+» был опубликован промо-ролик в поддержку грядущей экранизации романов Рика Риордана. Популярная сага, ставшая основой для сериала «Перси Джексон и Олимпийцы», повествует о подростке, который узнает, что является сыном Посейдона, и отправляется в специальный лагерь для полубогов.

Это не первая адаптация произведений Рика Риордана: в 2010 году на экраны вышел фильм «Перси Джексон и похититель молний», а в 2017-м — сиквел «Перси Джексон и Море чудовищ». В обеих картинах центрального персонажа сыграл Логан Лерман.

На этот раз роль Перси Джексона досталась Уокеру Скобеллу («Проект «Адам»). Также в сериале снялись Лин-Мануэль Миранда («Темные начала»), Джейсон Манцукас («Бруклин 9-9»), ныне покойный Лэнс Реддик («Джон Уик») и другие.

Премьера фэнтези-шоу состоится 20 декабря.