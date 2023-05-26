Вышел тизер-трейлер второго сезона «Пищеблока»

На Кинопоиске появился тизер-трейлер продолжения сериала о вампирах в пионерском лагере. Новые серии станут доступны на платформе уже этим летом.

В новом сезоне главным героем останется пионер Валерка Лагунов, который спустя три года после событий в пионер-лагере «Буревестник» живет обычной жизнью школьника, скрывая свою вампирскую сущность. Его спокойное существование омрачит появление новой одноклассницы, которая приблизится к разгадке его тайны.

Первый сезон «Пищеблока» снят по мотивам одноименного романа Алексея Иванова и представляет из себя фантастический сериал с элементами детектива. Второй сезон создан по оригинальному сценарию Сергея Калужанова («Мажор», «Мажор. Фильм», «Детективный синдром»), режиссером проекта выступил Эдуард Бордуков («На острие», «В раю мест нет»).