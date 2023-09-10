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Сегодня, 17:45

Вышел трейлер биографической драмы «Одна жизнь» с Энтони Хопкинсом

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Оскароносный актер сыграл филантропа Николаса Уинтона, известного как «британский Шиндлер».

В четверг, 7 сентября, в сети появился дебютный ролик грядущего исторического байопика. Фильм «Одна жизнь» будет посвящен судьбе Николаса Уинтона, известного как «британский Шиндлер»: накануне Второй мировой войны он вывез из оккупированной немцами Чехословакии 669 детей и помог им обустроиться у себя на родине.

Филантропа в преклонном возрасте сыграл двукратный лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс, а роль молодого Уинтона досталась Джонни Флинну («Дэвид Боуи. Человек со звезды», «Эмма»). Также в картине снялись Хелена Бонем Картер, Джонатан Прайс, Ромола Гарай и другие. Мировая премьера «Одной жизни» состоится уже завтра в рамках международного кинофестиваля в Торонто.

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