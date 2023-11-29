Молодой учитель впадает в отчаяние в трейлере фильма «О сухой траве»

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Janus Films представил трейлер турецкого фильма Нури Бильге Джейлана («Дикая груша») «О сухой траве». Сюжет проекта сосредоточен на учителе, который постепенно теряет надежду на карьерные перспективы.

В картине снялись Дениз Джелилоглу, Мэрвэ Диздар, Эрдем Шеноджак, Юксель Аксу, Мюнир Джан Джиндорук и Дженгиз Бозкурт.

Мировая премьера фильма «О сухой траве» прошла в Каннах, где Мэрвэ Диздар получила награду за лучшую женскую роль.

В кинотеатрах картина «О сухой траве» выйдет 23 февраля 2024 года.