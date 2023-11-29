Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Вышел трейлер фильма «О сухой траве»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:00

0 мин.

Молодой учитель впадает в отчаяние в трейлере фильма «О сухой траве»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из фильма «О сухой траве»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Janus Films представил трейлер турецкого фильма Нури Бильге Джейлана («Дикая груша») «О сухой траве». Сюжет проекта сосредоточен на учителе, который постепенно теряет надежду на карьерные перспективы.

В картине снялись Дениз Джелилоглу, Мэрвэ Диздар, Эрдем Шеноджак, Юксель Аксу, Мюнир Джан Джиндорук и Дженгиз Бозкурт.

Мировая премьера фильма «О сухой траве» прошла в Каннах, где Мэрвэ Диздар получила награду за лучшую женскую роль.

В кинотеатрах картина «О сухой траве» выйдет 23 февраля 2024 года.

Фильмы
2
Обсудить
Новости холдинга
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
В фильме Mortal Kombat 2 воскресят культового героя, которого Соня убила в первой части

Наши в НХЛ