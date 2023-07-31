Вышел трейлер новой части хоррор-франшизы «Пила»

В сети появился промо-ролик в поддержку грядущей картины о Джоне Крамере. На сей раз главный герой хоррор-саги «Пила» отправится в Мексику, чтобы пройти экспериментальное лечение от рака, но вскоре обнаружит, что это лишь афера местных врачей. Мошенники, наживающиеся на отчаявшихся пациентах, станут новыми целями маньяка.

Режиссером «Пилы 10» выступил Кевин Гротерт, снявший «Пилу 6» и «Пилу 3D», а к образу Джона Крамера вернулся Тобин Белл. Мировая премьера ленты запланирована на 29 сентября. Некоторые издания отмечают, что другие проекты студии «Lionsgate» (например, «Джон Уик 4») официально выходили в России, однако пока никакой информации о релизе новой части «Пилы» в нашей стране нет.