Вышел трейлер остросюжетного фильма «Рептилия» с Бенисио дель Торо

21 августа на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix появился ролик в поддержку нового детективного триллера. Лента «Рептилия» расскажет о следователе, который берется за дело об убийстве агента по недвижимости, но оно, как водится, оказывается более запутанным, чем кажется на первый взгляд.

Остросюжетная картина выйдет на Netflix уже 6 октября. Главную роль в фильме исполнил обладатель премии «Оскар» Бенисио дель Торо («Траффик»). Также в ленте засветились Джастин Тимберлейк («Социальная сеть»), Алисия Сильверстоун («Бестолковые»), Майкл Питт («Мечтатели») и другие. Режиссером «Рептилии» стал Грант Сингер, который ранее снимал клипы для Сэма Смита, Шона Мендеса, The Weeknd'а и других музыкантов.