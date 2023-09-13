Вышел трейлер сериала «Падение дома Ашеров» от мастера ужасов Майка Флэнагана

Стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный ролик в поддержку грядущего хоррора по мотивам одноименного рассказа Эдгара Аллана По. Сериал «Падение дома Ашеров» снял Майк Флэнаган, отточивший свое мастерство в жанре ужасов на таких проектах, как «Окулус», «Сомния», «Призрак дома на холме», «Призраки усадьбы Блай» и многих других. Он же экранизировал роман Стивена Кинга «Доктор Сон», ставший продолжением культового «Сияния».

Новый сериал расскажет историю богатой династии Ашеров, члены которой внезапно начинают умирать один за другим: виновницей происходящего становится таинственная женщина из их прошлого. Все эпизоды станут доступны зрителям уже 12 октября. На экране появятся Карла Гуджино («Дети шпионов»), Марк Хэмилл («Звездные войны»), Брюс Гринвуд («Звездный путь») и другие.