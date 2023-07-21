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Сегодня, 17:00

Вышел трейлер сиквела ленты «Капитан Марвел»

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Капитан Марвел».
Фото Кадр из фильма «Капитан Марвел»
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В сети появился полноценный промо-ролик в поддержку очередного проекта студии Marvel. В фильме «Капитан Марвел 2» Бри Ларсон вернется к роли Кэрол Дэнверс, а Сэмюэл Л. Джексон вновь примерит на себя образ Ника Фьюри. Также в трейлере можно заметить Иман Веллани (Мисс Марвел) и Тейону Паррис (Моника Рамбо).

Премьера картины запланирована на ноябрь 2023 года. Однако пока неизвестно, внесет ли забастовка сценаристов и актеров коррективы в график релизов: так, например, накануне появились слухи о том, что сиквелы «Дюны» и «Аквамена» могут быть перенесены на следующий год.

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