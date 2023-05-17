Вышел трейлер специальных эпизодов «Доктора Кто»

17 мая, 18:45
YouTube-канал «Доктора Кто» опубликовал трейлеры трех спецэпизодов в честь 60-летия сериала. К роли Доктора вернется Дэвид Теннант.
Спешлы «Доктора» выйдут под названиями «Звездный зверь», «Дикое синее вдалеке» и «Хихиканье». Премьера состоится в ноябре 2023.
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