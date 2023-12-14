Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Вышла 7 серия проекта Слово пацана Кровь на асфальте
Фильмы и сериалы

Сегодня, 07:10

1 мин.

Вышла седьмая серия проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Адидас Слово пацана.
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

На платформах Wink и START уже доступна седьмая серия проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Новый эпизод продолжает рассказ о суровых 80-х, где пацаны живут по законам улиц, а остальные для них — враги. В седьмой серии становится известна дальнейшая судьба Айгуль (Анна Пересильд) и остальных героев, которые оказываются лицом к лицу с плодами своего образа жизи.

&laquo;Слово пацана: Кровь на&nbsp;асфальте&raquo;, Wink, START. Что произошло в шестой серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Ранее мы рассказывали, что в магазинах раскупили книгу, по мотивам которой снят сериал «Слово пацана», и когда будет возможно ее приобрести.

Слово пацана
Сериалы
Обсудить
Новости холдинга
Генерал CША рассмеялся на просьбу Киева поставить F-16 после скандала с Discord
Собянин сообщил о сбитом в Наро-Фоминском городском округе беспилотнике
МВД РФ объявило в розыск главу ГУР Украины Буданова
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada

Наши в НХЛ