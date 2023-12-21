Вышла восьмая серия проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»

На платформах Wink и START уже доступна восьмая и финальная серия проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Новый эпизод завершает тяжелую историю о суровых 80-х, поделивших общество на тех, кто живет по «пацанским законам» и тех, кто старается не поддаваться влиянию сложного времени.

Несмотря на то, что восьмая серия была переснята, дата выхода заключительного эпизода осталась прежней.

Что касается будущего проекта, режиссер сериала Жора Крыжовников не исключает, что у «Слова пацана» может быть второй и даже третий сезон.