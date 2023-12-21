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Вышла 8 серия Слово пацана: финал сезона, сюжет, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 07:01

1 мин.

Вышла восьмая серия проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Андрей Слово пацана.
Фото Кадр из сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте»
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На платформах Wink и START уже доступна восьмая и финальная серия проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Новый эпизод завершает тяжелую историю о суровых 80-х, поделивших общество на тех, кто живет по «пацанским законам» и тех, кто старается не поддаваться влиянию сложного времени.

Несмотря на то, что восьмая серия была переснята, дата выхода заключительного эпизода осталась прежней.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. Вышел тизер восьмой серии «Слова пацана»

Что касается будущего проекта, режиссер сериала Жора Крыжовников не исключает, что у «Слова пацана» может быть второй и даже третий сезон.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. «Пацаны меняются»: НМГ и платформа Wink запустили проект для помощи трудным подросткам

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