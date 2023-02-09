Вышла первая часть четвертого сезона сериала «Ты»

На Netflix запустили продолжение американского сериала «Ты» / You. Четвертый сезон разделили на две части, первая из которых уже доступна российскому зрителю — 5 серий с субтитрами. Продолжение выйдет 9 марта. Всего в сезоне предполагается 10 эпизодов.

В новом сезоне действия переносятся в Лондон. Главный герой Джо Голдберг (Пенн Беджли) отправляется туда на поиски Мэриэнн (Тати Габриэль), сбежавшей от него в Европу. Сериал пополнился 11 новыми лицами, а для съемок был даже нанят консультант по любовным сценам, о чем в одном из интервью поведала актриса Тати Габриэль. Пенн Беджли в этот раз отметился дебютом в качестве режиссера и поставил несколько эпизодов, каких именно — не уточняется.