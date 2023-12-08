Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Вышло превью третьего спецэпизода «Доктора Кто» к 60-летию сериала
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:25

1 мин.

Вышло превью третьего спецэпизода «Доктора Кто» к 60-летию сериала

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Doctor Who опубликовал превью третьего и финального спецвыпуска «Доктора Кто» в честь 60-летия сериала с Четырнадцатым Доктором (Дэвид Теннант) и Донной Ноубл (Кэтрин Тейт).

Серия получила название «Смешок». Ее сценаристом выступил Рассел Т. Дэвис. Срежиссировала эпизод Чания Баттон («Испанская принцесса»).

Главного злодея спецвыпусков, Небесного игрушечника, сыграл Нил Патрик Харрис.

Премьера третьего спецэпизода «Смешок» пройдет 9 декабря.

Ранее Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт рассказали о создании второго спецэпизода «Доктора Кто» к 60-летию сериала.

дэвид теннант, доктор кто. «Дикая синяя даль»: Доктор и Донна ищут свет на краю вселенной во втором спецвыпуске «Доктора Кто»

Сериалы
1
0
Новости холдинга
Минтранс предложил ввести штрафы за превышение средней скорости между камерами
Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре
Глава МИД Британии указал на необходимость предоставления Западом помощи Украине
В Москве задержали мужчину по делу об уколе ребенка шприцем в каршеринге
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada

Наши в НХЛ