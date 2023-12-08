Вышло превью третьего спецэпизода «Доктора Кто» к 60-летию сериала

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Doctor Who опубликовал превью третьего и финального спецвыпуска «Доктора Кто» в честь 60-летия сериала с Четырнадцатым Доктором (Дэвид Теннант) и Донной Ноубл (Кэтрин Тейт).

Серия получила название «Смешок». Ее сценаристом выступил Рассел Т. Дэвис. Срежиссировала эпизод Чания Баттон («Испанская принцесса»).

Главного злодея спецвыпусков, Небесного игрушечника, сыграл Нил Патрик Харрис.

Премьера третьего спецэпизода «Смешок» пройдет 9 декабря.

Ранее Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт рассказали о создании второго спецэпизода «Доктора Кто» к 60-летию сериала.