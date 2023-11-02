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Сегодня, 12:00

Warner Bros. опубликовал новый постер фильма «Вонка» с Тимоти Шаламе

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Вонка».
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Warner Bros. показал новый постер фильма «Вонка». На нем представлены главные герои картины и сказано, что все самое лучшее начинается с мечты.

Постер к фильму.

В приквеле культового фильма 1971 года «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» сыграли Тимоти Шаламе, Оливия Колман, Хью Грант, Салли Хокинс, Кигэн-Майкл Ки, Роуэн Эткинсон и Саймон Фарнэби.

Премьера картины «Вонка» пройдет 15 декабря.

Ранее был опубликован трейлер приквела, в котором главный герой идет к открытию самой известной шоколадной фабрики в мире.

Фильм &laquo;Вонка&raquo; с&nbsp;Тимоти Шаламе. Чего ждать от нового фильма «Вонка» с Тимоти Шаламе

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