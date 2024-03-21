Номинированная на «Оскар» драма «Я — капитан» выйдет в российский прокат 28 марта

28 марта в российский прокат выйдет фильм «Я — капитан» режиссера Маттео Гарроне («Пиноккио»).

По сюжету подростки из Сенегала сбегают из дома и отправляются в Европу за лучшей жизнью. Героям предстоит столкнуться ужасами лагерей для иммигрантов в Ливии и пересечь Средиземное море.

В этом году «Я — капитан» боролся за премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В картине снялись Сейду Сарр, Мустафа Фолл, Исака Савадого, Ишем Якуби, Дуду Санья, Ндейе Кади Си, Венус Гуай, Умар Диау, Джо Лассана и Мамаду Сани.

«Я — капитан» выйдет в российских кинотеатрах 28 марта.