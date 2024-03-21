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Я капитан 2023: дата выхода в РФ, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

21 марта, 16:50

1 мин.

Номинированная на «Оскар» драма «Я — капитан» выйдет в российский прокат 28 марта

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Я — капитан».
Фото Кадр из фильма «Я — капитан»
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28 марта в российский прокат выйдет фильм «Я — капитан» режиссера Маттео Гарроне («Пиноккио»).

По сюжету подростки из Сенегала сбегают из дома и отправляются в Европу за лучшей жизнью. Героям предстоит столкнуться ужасами лагерей для иммигрантов в Ливии и пересечь Средиземное море.

В этом году «Я — капитан» боролся за премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В картине снялись Сейду Сарр, Мустафа Фолл, Исака Савадого, Ишем Якуби, Дуду Санья, Ндейе Кади Си, Венус Гуай, Умар Диау, Джо Лассана и Мамаду Сани.

«Я — капитан» выйдет в российских кинотеатрах 28 марта.

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