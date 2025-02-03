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Я с тобой задыхаюсь фильм: дата выхода и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:35

1 мин.

Мелодрама «Я с тобой задыхаюсь» выйдет в кинотеатрах 10 апреля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Я с тобой задыхаюсь», реж. Иван Пшенин
Фото Кадр из фильма «Я с тобой задыхаюсь», реж. Иван Пшенин
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10 апреля в российский прокат выйдет остросюжетная мелодрама «Я с тобой задыхаюсь». Режиссером и сценаристом мелодрамы выступил Иван Пшенин («Вкусовщина»).

По сюжету проекта медсестра Даша готовится выйти идеальному замужеству, но на ее девичнике все идет не по плану.

«Мы сняли историю о дружбе, о взрослении, о «кризисе юности», о котором мало кто говорит. «Я с тобой задыхаюсь» — наверное, один из немногих фильмов, который создан для еще юных женщин. Мы попытались поймать тот самый нерв этого возраста, забытый и прекрасный», — рассказал постановщик.

Кто снялся в фильме «Я с тобой задыхаюсь»

В картине «Я с тобой задыхаюсь» снялись популярный TikTok-блогер Натали Гурманова и самый известный пожарный России Павел Яманов.

Также в числе каста проекта — Александра Протасова и Андрей Михайлов.

Трейлер фильма «Я с тобой задыхаюсь»

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