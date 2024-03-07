Дата выхода 2 сезона документального сериала «Юджин Леви: Путешественник поневоле»: расписание релиза эпизодов

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8 марта на Apple TV+ пройдет премьера документального сериала «Юджин Леви: Путешественник поневоле». В прошлом сезоне Юджин увидел мир в Новом Свете, а теперь снова отправляется в путь — покорять Европу.

В продолжении проекта путешественник поневоле посетит Грецию, Германию, Италию, Швецию, Шотландию, Францию и Испанию. Во втором сезоне Юджин хочет проверить пределы собственных возможностей и изучить свое генеалогическое древо.

Расписание релиза эпизодов 2 сезона документального с ериала «Юджин Леви: Путешественник поневоле»