Дата выхода 2 сезона документального сериала «Юджин Леви: Путешественник поневоле»: расписание релиза эпизодов

7 марта, 17:45
8 марта на Apple TV+ пройдет премьера документального сериала «Юджин Леви: Путешественник поневоле». В прошлом сезоне Юджин увидел мир в Новом Свете, а теперь снова отправляется в путь — покорять Европу.
В продолжении проекта путешественник поневоле посетит Грецию, Германию, Италию, Швецию, Шотландию, Францию и Испанию. Во втором сезоне Юджин хочет проверить пределы собственных возможностей и изучить свое генеалогическое древо.
|1 серия
|8 марта
|2 серия
|8 марта
|3 серия
|15 марта
|4 серия
|22 марта
|5 серия
|29 марта
|6 серия
|5 апреля
|7 серия
|12 апреля