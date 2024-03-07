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Юджин Леви Путешественник поневоле 2 сезон: дата выхода, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

7 марта, 17:45

1 мин.

Дата выхода 2 сезона документального сериала «Юджин Леви: Путешественник поневоле»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из документального сериала «Юджин Леви: Путешественник поневоле».
Фото Кадр из документального сериала «Юджин Леви: Путешественник поневоле»
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8 марта на Apple TV+ пройдет премьера документального сериала «Юджин Леви: Путешественник поневоле». В прошлом сезоне Юджин увидел мир в Новом Свете, а теперь снова отправляется в путь — покорять Европу.

В продолжении проекта путешественник поневоле посетит Грецию, Германию, Италию, Швецию, Шотландию, Францию и Испанию. Во втором сезоне Юджин хочет проверить пределы собственных возможностей и изучить свое генеалогическое древо.

Расписание релиза эпизодов 2 сезона документального сериала «Юджин Леви: Путешественник поневоле»

1 серия 8 марта
2 серия 8 марта
3 серия 15 марта
4 серия 22 марта
5 серия 29 марта
6 серия 5 апреля
7 серия 12 апреля
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