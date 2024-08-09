Сериала «Юг» с Ярославом Могильниковым выйдет 22 августа

Стало известно, когда выйдет сериал «Юг» со звездой «Слова пацана»

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22 августа выйдет сериал «Юг» о подростке, который хочет найти своего отца. Сценарий проекта написал Алим Бесчоков («Неличная жизнь»). Режиссером проекта выступил Иван Соснин («Далекие близкие»).

Главную роль в сериале «Юг» исполнил Ярослав Могильников («Слово пацана. Кровь на асфальте»). Также в проекте появятся Надежда Маркина, Тимофей Трибунцев, Юрий Колокольников, Александр Яценко, Кирилл Кяро, Антон Кузнецов, Юлия Снигирь, Анна Уколова и Павел Комаров.

Премьера сериала «Юг» состоится 22 августа на платформе Okko.