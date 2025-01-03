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Юра Борисов и Марк Эйдельштейн вошли в лонг-лист кинопремии BAFTA за свои роли в Аноре
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:25

1 мин.

Юра Борисов и Марк Эйдельштейн вошли в лонг-лист кинопремии BAFTA за свои роли в «Аноре»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment
Фото Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment
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Российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн вошли в лонг-лист британской кинопремии BAFTA за свои роли в фильме «Анора». Оба в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Также картина Шона Бэйкера номинирована в категориях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».

Юра Борисов сыграл в «Аноре» телохранителя Игоря, а Марк Эйдельштейн — сына русского олигарха Ваню.

Победителей премии BAFTA объявят 16 февраля.

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Ранее стало известно, что Юра Борисов номинирован на «Золотой глобус» и уже получил несколько наград за свою роль, в том числе, от кинокритиков Торонто и Сан-Франциско.

Марк Эйдельштейн же попал в список самых стильных людей 2024 года.

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