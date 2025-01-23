Юра Борисов номинирован на «Оскар»

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Юра Борисов номинирован на премию «Оскар» за роль Игоря в картине Шона Бэйкера «Анора».

Вместе с ним за статуэтку в номинации «Лучший актер второго плана» поборются Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

Примечательно, что Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Оскар».

Ранее Юра Борисов был номинирован на Vancouver Film Critics Circle Awards, «Золотой глобус» и ряд других престижных премий также за роль Игоря.

97-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 2 марта.