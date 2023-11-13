Забастовка голливудских актеров завершилась спустя 118 дней

Спустя 118 дней забастовка голливудских актеров официально завершилась. SAG-AFTRA достигла предварительного соглашения с AMPTP (Альянсом продюсеров кино и телевидения). Общая стоимость заключенной сделки составила более миллиарда долларов.

«Это победа. Победа каждого», — считает курирующий переговоры гильдии Дункан Крабтри-Айэленд.

Альянс продюсеров кино и телевидения, в свою очередь, сделал заявление: «Мы благодарны за то, что индустрия с энтузиазмом вернулась к работе».

Новый трехлетний контракт включает в себя систему защиты прав актеров от искусственного интеллекта и повышение минимальной заработной платы на 7%, что 2% выше, чем у Гильдий сценаристов и режиссеров.

Кроме того, контракт предусматривает новую систему отчислений со стриминговых проектов, увеличение пенсионных и медицинских взносов.

Представители SAG-AFTRA считают, что в ходе переговоров не получили всего, чего хотели, но президент Гильдии киноактеров Фрэнсис Дрешер думает, что все впереди: «Это еще не конец. Мы только начали».