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Задача трех тел: будет ли 2 сезон — что известно о продолжении сериала
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:00

1 мин.

Сериал «Задача трех тел» продлили на второй сезон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Задача трех тел»
Фото Кадр из сериала «Задача трех тел»
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Netflix анонсировал продолжение научно-фантастического сериала «Задача трех тел». Проект рассказывает об игре в мире на планете трех солнц, где эры хаоса и стабильности сменяют друг друга. Цивилизации выживают, пока могут правильно предсказать очередность наступления одной из них.

Премьера первого сезона «Задачи трех тел» прошла 21 марта этого года.

В проекте снялись Джесс Хун, Бенедикт Вонг, Эйса Гонсалес, Лиам Каннингэм, Цэн Цзинэ, Алекс Шарп, Джон Брэдли, Розалинд Чао, Джован Адепо и Джонатан Прайс.

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