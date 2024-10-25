Дата выхода 2 сезона сериала «Заговор сестер Гарви»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 13:45
13 ноября на платформе Apple TV+ пройдет премьера второго сезона сериала «Заговор сестер Гарви». Проект рассказывает о сестрах Иве, Грейс, Урсуле, Биби и Бекке, которые готовы на все, чтобы защитить друг друга.
Во втором сезоне сестры Гарви будут пытаться привести свою жизнь в порядок после событий первого сезона, в котором героини выступали подозреваемыми в убийстве.
В проекте снялись Шэрон Хорган, Брин Глисон, Энн-Мэри Дафф, Ив Хьюсон, Клас Банг, Дэрил Маккормак, Сара Грин, Ева Бертистл, Джонджо О'Нил и Нина Норен.
|1 серия
|13 ноября
|2 серия
|13 ноября
|3 серия
|20 ноября
|4 серия
|27 ноября
|5 серия
|4 декабря
|6 серия
|11 декабря
|7 серия
|18 декабря
|8 серия
|25 декабря