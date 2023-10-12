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Сегодня, 18:00

Зак Снайдер хочет помочь «Рику и Морти» выйти на большой экран

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультсериала «Рик и Морти».
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Создатель «Рика и Морти» Дэн Хармон в интервью The Hollywood Reporter рассказал, что режиссер «Лиги справедливости» Зак Снайдер предложил ему помочь с созданием полнометражного проекта, основанном на мультсериале: ««Он не говорил что-то в духе: «Я должен это сделать», но он очень большой фанат, и спросил: «Могу ли я как-нибудь помочь с фильмом, используя свои Снайдерспособности?».

Планы относительно фильма по «Рику и Морти» Хармон строит уже давно, а пока к премьере готовится седьмой сезон мультсериала. Продолжение проекта выйдет 15 октября.

Ранее создатель «Рика и Морти» прокомментировал увольнение Джастина Ройланда, выразив сожаление всем, кто мог пострадать от поведения сценариста.

Кадр из&nbsp;мультсериала &laquo;Рик и&nbsp;Морти&raquo;. 7 сезон «Рика и Морти»: все, что известно о продолжении мультсериала

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