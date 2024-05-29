Премьера хоррора «Заклятье. Шепот ведьм» состоится 13 июня

Читайте нас в

13 июня в российских кинотеатрах выйдет картина Серика Бейсеу («Отражение тьмы») «Заклятье. Шепот ведьм».

Действие проекта разворачивается в глухой деревне. По сюжету отчаявшийся и сломленный детектив расследует убийства подростков, сталкиваясь с жуткой потусторонней сущностью, чей шепот предвещает ужасную смерть.

В фильме снялись Артур Бесчастный, Марьяна Спивак, Софья Шидловская, Игорь Грабузов, Сергей Сафронов, Валерия Кот, Кирилл Русин, Илья Виногорский, Артем Фадеев и Марина Гришакова.

«Заклятье. Шепот ведьм» выйдет в российский прокат 13 июня.