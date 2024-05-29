Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Заклятье шепот ведьм 2024: дата выхода и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:05

1 мин.

Премьера хоррора «Заклятье. Шепот ведьм» состоится 13 июня

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Заклятье. Шепот ведьм»
Фото Кадр из фильма «Заклятье. Шепот ведьм»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

13 июня в российских кинотеатрах выйдет картина Серика Бейсеу («Отражение тьмы») «Заклятье. Шепот ведьм».

Действие проекта разворачивается в глухой деревне. По сюжету отчаявшийся и сломленный детектив расследует убийства подростков, сталкиваясь с жуткой потусторонней сущностью, чей шепот предвещает ужасную смерть.

В фильме снялись Артур Бесчастный, Марьяна Спивак, Софья Шидловская, Игорь Грабузов, Сергей Сафронов, Валерия Кот, Кирилл Русин, Илья Виногорский, Артем Фадеев и Марина Гришакова.

«Заклятье. Шепот ведьм» выйдет в российский прокат 13 июня.

Полночь с&nbsp;дьяволом, 2024. Хоррор «Полночь с дьяволом» выйдет в российский прокат 6 июня
Фильмы
0
Новости холдинга
AFP рассказало о применении Украиной западного оружия для удара по Кубани
От вечного запаса в России – к величию и Кубку Стэнли? Трудный путь вратаря «Рейнджерс» Шестеркина к мировому признанию
Найденные в подвалах в Крынках тела украинских военных попали на видео
Жительница Петербурга попала в реанимацию из-за загара на солнце
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Вышел первый тизер мультфильма «Моана 2»

Придумай мем