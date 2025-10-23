Режиссер «Заклятия 4» рассказал, будет ли новая часть

23 октября, 14:35
Франшиза культового хоррора «Заклятие» закончится на четырех фильмах, несмотря на отличные кассовые сборы. Режиссер последней части Майкл Чавес еще раз лично подтвердил это в беседе с журналистами: «Все готово. Это последняя глава... Других фильмов о «Заклятии» не будет. Это определенно конец».
«Заклятие 4: Последний обряд» — заключительный фильм, завершающий всю франшизу. Его название и слоган говорят сами за себя. «Дело, которое стало концом всего» — именно под таким девизом вышла финальная часть. В прокате картина показала рекордные сборы 482 миллиона долларов — это самая крупная сумма за всю серию «Заклятия».
Но, несмотря на то что «Последний обряд» официально ставит точку в этой истории, фанаты все еще могут рассчитывать на новую «фазу» проекта. Об этом рассказал руководитель кинокомпании New Line Cinema Ричард Бренер в интервью The Hollywood Reporter: «И хотя это последняя часть того, что мы называем первой фазой, мы надеемся, что сможем снять еще».