Режиссер «Заклятия 4» рассказал, будет ли новая часть

Франшиза культового хоррора «Заклятие» закончится на четырех фильмах, несмотря на отличные кассовые сборы. Режиссер последней части Майкл Чавес еще раз лично подтвердил это в беседе с журналистами: «Все готово. Это последняя глава... Других фильмов о «Заклятии» не будет. Это определенно конец».

«Заклятие 4: Последний обряд» — заключительный фильм, завершающий всю франшизу. Его название и слоган говорят сами за себя. «Дело, которое стало концом всего» — именно под таким девизом вышла финальная часть. В прокате картина показала рекордные сборы 482 миллиона долларов — это самая крупная сумма за всю серию «Заклятия».

Но, несмотря на то что «Последний обряд» официально ставит точку в этой истории, фанаты все еще могут рассчитывать на новую «фазу» проекта. Об этом рассказал руководитель кинокомпании New Line Cinema Ричард Бренер в интервью The Hollywood Reporter: «И хотя это последняя часть того, что мы называем первой фазой, мы надеемся, что сможем снять еще».