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Сегодня, 18:10

Завершились съемки сериала «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из сериала «Хроники русской революции».
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В понедельник, 7 августа, онлайн-кинотеатр START опубликовал первые кадры грядущего исторического проекта. Многосерийная драма «Хроники русской революции», постановщиком которой выступил Андрей Кончаловский, будет охватывать непростой период с 1905 по 1924 год.

Уже известно, что Николая II сыграл Никита Ефремов («Тетрис», «Нулевой пациент»), а Ленина — Евгений Ткачук («Король и Шут»). Также в съемках сериала приняли участие Юра Борисов («Серебряные коньки», «Калашников»), Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи!») и другие. Премьера запланирована на следующий год.

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