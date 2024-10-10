Вышел трейлер семейной комедии «Ждун»

Сегодня, 11:25
Опубликован трейлер фильма «Ждун» от режиссера Дмитрия Суворова («Непослушная»). По сюжету проекта семья Семеновых приютила доброго инопланетянина. Они помогают пришельцу отремонтировать корабль и противостоять местным угрозам.
В проекте снялись Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Андрей Андреев, Маргарита Силаева, Владислав Ветров, Никита Тарасов, Сергей Белов, Мила Жукова, Виктория Савитская и Евгений Тегнеренко.
Семейная комедия «Ждун» выйдет в российских кинотеатрах 20 марта 2025 года.