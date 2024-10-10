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Ждун фильм 2025: трейлер и дата выхода — актеры и создатели
Фильмы и сериалы

Сегодня, 11:25

1 мин.

Вышел трейлер семейной комедии «Ждун»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Ждун»
Фото Кадр из фильма «Ждун»
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Опубликован трейлер фильма «Ждун» от режиссера Дмитрия Суворова («Непослушная»). По сюжету проекта семья Семеновых приютила доброго инопланетянина. Они помогают пришельцу отремонтировать корабль и противостоять местным угрозам.

Кто снялся в фильме «Ждун»

В проекте снялись Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Андрей Андреев, Маргарита Силаева, Владислав Ветров, Никита Тарасов, Сергей Белов, Мила Жукова, Виктория Савитская и Евгений Тегнеренко.

Трейлер фильма «Ждун»

Когда выйдет фильм «Ждун»

Семейная комедия «Ждун» выйдет в российских кинотеатрах 20 марта 2025 года.

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