Стартовали съемки фильма «Жига» со звездой «Слова пацана»

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Пресс-служба «КиноБюро» сообщила о начале работы над фильмом «Жига» в стиле «Форсажа», одну из главных ролей в котором играет звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Ярослав Могильников.

Кроме него, в актерский состав проекта вошли Валентин Анциферов, Сергей Шакуров, Софья Аржаных, Андрей Соколов, Павел Чинарев и Вероника Журавлева.

Режиссером картины выступает Наталия Ахметова-Каленова («Здравствуй, Дедушка Мороз!»).

Фильм расскажет о легендарном автомобиле. Шоураннеры «Жиги» считают картину «скоростным экшеном о дрифтерах и главной дрифтовой тачке молодежи XXI века».

«Жига» выйдет весной следующего года.