Сегодня, 19:35
Фильм Майка Флэнагана («Доктор Сон») «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном и Марком Хэмиллом выйдет в российских кинотеатрах. Экранизацию повести Стивена Кинга привезет компания «Вольга».
Картина рассказывает три истории из жизни Чарльза Кранца, начиная со смерти главного героя и заканчивая его детством в доме с привидениями.
В фильме также снялись Карен Гиллан, Джейкоб Тремблей, Молли К. Куинн, Кейт Сигел, Майкл Трукко, Давид Дастмалчян, Мэттью Лиллард и Миа Сара.
Издание Vanity Fair представило первые кадры из фильма «Жизнь Чака».
Дата выхода «Жизни Чака» пока неизвестна.