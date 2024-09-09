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Жизнь Чака фильм 2024: Том Хиддлстон, Марк Хэмилл — критика
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

1 мин.

Критики оценили картину «Жизнь Чака» — экранизацию повести Стивена Кинга

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Жизнь Чака»
Фото Кадр из фильма «Жизнь Чака»
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Картина «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном и Марком Хэмиллом получила первые отзывы. На Rotten Tomatoes рейтинг экранизации повести Стивена Кинга составляет 85% на основании тринадцати рецензий.

Критики отмечают, что «Жизнь Чака» представляет собой драму, больше напоминающую «Побег из Шоушенка» и «Зеленую милю», чем, например, «Сияние».

Кроме того, профессиональные рецензенты считают, что картина Майка Флэнагана строится на понятных всем страхах одиночества, разлуки, невозможности удержать самых важных для тебя людей и воспоминания.

Ранее стало известно, что «Жизнь Чака» выйдет в российских кинотеатрах.

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