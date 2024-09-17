Фильм «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном и Марком Хэмиллом победил на кинофестивале в Торонто

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Экранизация рассказа Стивена Кинга «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном и Марком Хэмиллом получила главную награду (приз зрительских симпатий) 49-го Международного кинофестиваля в Торонто.

Проекты, отмеченные на нем, с большой вероятностью становятся номинантами или обладателями премии «Оскар». Например, в числе предыдущих победителей кинофестиваля в Торонто были «Зеленая книга», «Ла-Ла Ленд» и «Кролик Джоджо».

На втором месте зрительских симпатий — криминальный мюзикл Жака Одиара «Эмилия Перес», а на третьем — картина Шона Бэйкера «Анора», победившая на Каннском кинофестивале.