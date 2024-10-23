Когда выйдет 10-й эпизод 3-го сезона сериала «Жизнь по вызову»

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Состоялась премьера девяти из десяти эпизодов третьего сезона сериала «Жизнь по вызову». Проект Сарика Андреасяна рассказывает о Мэджике (Павел Прилучный), владельце элитного эскортного агентства. В третьем сезоне главный герой продолжает решать сложные вопросы своего бизнеса и хочет отомстить за смерть дочери.

Трейлер 3-го сезона «Жизни по вызову»

Когда выйдет 10-й эпизод 3-го сезона сериала «Жизнь по вызову»

Финальный десятый эпизод третьего сезона сериала «Жизнь по вызову» выйдет 25 октября на платформе KION. Ранее мы опубликовали расписание релиза эпизодов новой многосерийной адаптации «Преступления и наказания».