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Жизнь по вызову 3 сезон: дата выхода и расписание серий — Павел Прилучный
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:25

1 мин.

Дата выхода 3 сезона сериала «Жизнь по вызову»: расписание релиза эпизодов

3 сезон сериала «Жизнь по вызову» стартует 1 сентября
Кадр из сериала «Жизнь по вызову»
Фото Кадр из сериала «Жизнь по вызову»
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1 сентября на KION пройдет премьера первых двух эпизодов третьего сезона сериала «Жизнь по вызову» о хозяине элитного эскорт-агентства, на бизнес которого объявлена охота.

В продолжении проекта Мэджик хочет отомстить преступникам, убивших его дочь.

В сериале снялись Павел Прилучный, Лиза Моряк, Александр Яцко, Михаил Горевой, Александр Дьяченко, Виктория Маслова, Янина Студилина и Анна Чурина.

Расписание выхода серий 3 сезона сериала «Жизнь по вызову»

1 серия 1 сентября
2 серия 1 сентября
3 серия 6 сентября
4 серия 13 сентября
5 серия 20 сентября
6 серия 27 сентября
7 серия 4 октября
8 серия 11 октября
9 серия 18 октября
10 серия 25 октября
Два холма, START. Стартовали съемки 3 сезона сериала «Два холма»
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