Дата выхода 3 сезона сериала «Жизнь по вызову»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 12:25
1 сентября на KION пройдет премьера первых двух эпизодов третьего сезона сериала «Жизнь по вызову» о хозяине элитного эскорт-агентства, на бизнес которого объявлена охота.
В продолжении проекта Мэджик хочет отомстить преступникам, убивших его дочь.
В сериале снялись Павел Прилучный, Лиза Моряк, Александр Яцко, Михаил Горевой, Александр Дьяченко, Виктория Маслова, Янина Студилина и Анна Чурина.
|1 серия
|1 сентября
|2 серия
|1 сентября
|3 серия
|6 сентября
|4 серия
|13 сентября
|5 серия
|20 сентября
|6 серия
|27 сентября
|7 серия
|4 октября
|8 серия
|11 октября
|9 серия
|18 октября
|10 серия
|25 октября