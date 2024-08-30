Дата выхода 3 сезона сериала «Жизнь по вызову»: расписание релиза эпизодов

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1 сентября на KION пройдет премьера первых двух эпизодов третьего сезона сериала «Жизнь по вызову» о хозяине элитного эскорт-агентства, на бизнес которого объявлена охота.

В продолжении проекта Мэджик хочет отомстить преступникам, убивших его дочь.

В сериале снялись Павел Прилучный, Лиза Моряк, Александр Яцко, Михаил Горевой, Александр Дьяченко, Виктория Маслова, Янина Студилина и Анна Чурина.

Расписание выхода серий 3 сезона сериала «Жизнь по вызову»