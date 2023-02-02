Журналист рассказал, как посетить «шоколадную» фабрику из фильма про Чебурашку

«Шоколадная» фабрика «Победа», на которой разворачиваются отдельные эпизоды фильма «Чебурашка», оказалась совсем не шоколадной, а кондитерской. Однако на ее территории все же имеется музей, посвященный лакомству из какао-бобов.

Располагается фабрика в подмосковном Егорьевске, где родился создатель главного героя Эдуард Успенский. Со среды по воскресенье там принимают гостей и проводят для них экскурсии. Предварительная запись обязательна по телефону: +7-909-652-85-45. Цена билета — 900 рублей. Сообщает сайт KP.RU.

По сюжету фильма, Римма-Шапокляк (Елена Яковлева) затевает тяжбу с дочкой Гены (Полина Максимова) из-за шоколадного завода.

Посмотрев картину, работники мигом отметили неточности. Например, Яковлева идет вдоль транспортера, который выпускает вафли, а по сюжету фабрика — шоколадная. В другом кадре чудо-агрегат выдает шоколадные кляксы (он ненастоящий, сделан для фильма), хотя стоит посреди мармеладного цеха. Но работники не серчают: признают, что все это условности, а лента получилась хорошей.

Перед тем, как выпускать фильм в прокат, руководство фабрики отсматривало материал. Не хотели, чтобы какие-то секреты производства стали известны конкурентам.