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Сегодня, 20:35

Журналист рассказал, как посетить «шоколадную» фабрику из фильма про Чебурашку

Ольга Стрельникова
Римма-Шапокляк (Елена Яковлева).
Фото Кадр из фильма «Чебурашка»
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«Шоколадная» фабрика «Победа», на которой разворачиваются отдельные эпизоды фильма «Чебурашка», оказалась совсем не шоколадной, а кондитерской. Однако на ее территории все же имеется музей, посвященный лакомству из какао-бобов.

Располагается фабрика в подмосковном Егорьевске, где родился создатель главного героя Эдуард Успенский. Со среды по воскресенье там принимают гостей и проводят для них экскурсии. Предварительная запись обязательна по телефону: +7-909-652-85-45. Цена билета — 900 рублей. Сообщает сайт KP.RU.

По сюжету фильма, Римма-Шапокляк (Елена Яковлева) затевает тяжбу с дочкой Гены (Полина Максимова) из-за шоколадного завода.

Посмотрев картину, работники мигом отметили неточности. Например, Яковлева идет вдоль транспортера, который выпускает вафли, а по сюжету фабрика — шоколадная. В другом кадре чудо-агрегат выдает шоколадные кляксы (он ненастоящий, сделан для фильма), хотя стоит посреди мармеладного цеха. Но работники не серчают: признают, что все это условности, а лента получилась хорошей.

Перед тем, как выпускать фильм в прокат, руководство фабрики отсматривало материал. Не хотели, чтобы какие-то секреты производства стали известны конкурентам.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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