Колман Доминго озвучил Трусливого Льва в киномюзикле «Злая: Навсегда»

21 октября, 13:10
Колман Доминго озвучил Трусливого Льва в сиквеле киномюзикла «Злая». Двукратный номинант на «Оскар» (в категории «Лучшая мужская роль» за фильмы «Синг-Синг» и «Растин») известен по работе над такими проектами, как «Дворецкий», «Эйфория» и «Бойтесь ходячих мертвецов».
«Злая» рассказывает о дружбе и противостоянии двух ведьм страны Оз. В завершающей главе истории к ролям Эльфабы и Глинды вернулись Ариана Гранде и Синтия Эриво.
Премьера киномюзикла «Злая: Навсегда» пройдет 21 ноября.