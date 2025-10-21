Колман Доминго озвучил Трусливого Льва в киномюзикле «Злая: Навсегда»

Колман Доминго озвучил Трусливого Льва в сиквеле киномюзикла «Злая». Двукратный номинант на «Оскар» (в категории «Лучшая мужская роль» за фильмы «Синг-Синг» и «Растин») известен по работе над такими проектами, как «Дворецкий», «Эйфория» и «Бойтесь ходячих мертвецов».

«Злая» рассказывает о дружбе и противостоянии двух ведьм страны Оз. В завершающей главе истории к ролям Эльфабы и Глинды вернулись Ариана Гранде и Синтия Эриво.

Трейлер фильма «Злая: Навсегда»

Когда выйдет фильм «Злая: Навсегда»

Премьера киномюзикла «Злая: Навсегда» пройдет 21 ноября.