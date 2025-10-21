Видео
Злая Навсегда фильм 2025: трейлер и дата выхода — Трусливый Лев, Колман Доминго
Фильмы и сериалы

21 октября, 13:10

1 мин.

Колман Доминго озвучил Трусливого Льва в киномюзикле «Злая: Навсегда»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Злая: Навсегда», реж. Джон М. Чу, Universal Pictures
Фото Кадр из фильма «Злая: Навсегда», реж. Джон М. Чу, Universal Pictures

Колман Доминго озвучил Трусливого Льва в сиквеле киномюзикла «Злая». Двукратный номинант на «Оскар» (в категории «Лучшая мужская роль» за фильмы «Синг-Синг» и «Растин») известен по работе над такими проектами, как «Дворецкий», «Эйфория» и «Бойтесь ходячих мертвецов».

«Злая» рассказывает о дружбе и противостоянии двух ведьм страны Оз. В завершающей главе истории к ролям Эльфабы и Глинды вернулись Ариана Гранде и Синтия Эриво.

Трейлер фильма «Злая: Навсегда»

Когда выйдет фильм «Злая: Навсегда»

Премьера киномюзикла «Злая: Навсегда» пройдет 21 ноября.

Злая 2 Навсегда фильм: кадры&nbsp;&mdash; Ариана Гранде, Синтия Эриво.Опубликованы новые кадры мюзикла «Злая: Навсегда» с Арианой Гранде и Синтией Эриво

Фильмы
