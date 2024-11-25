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Злая Сказка о ведьме Запада 2024: кассовые сборы — Ариана Гранде и Синтия Эриво
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:00

1 мин.

Киномюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» показал мощный старт в мировом прокате

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Злая: Сказка о ведьме запада», реж. Джон М. Чу / Universal Pictures
Фото Кадр из фильма «Злая: Сказка о ведьме запада», реж. Джон М. Чу / Universal Pictures
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Киномюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» с Арианой Гранде и Синтией Эриво, премьера которого состоялась 22 ноября, показал мощный старт в мировом прокате.

За первые выходные картина Джона М. Чу собрала в кинотеатрах 164 миллиона долларов (из них 114 миллионов долларов — в США), представив самый впечатляющий мировой старт в прокате среди фильмов, основанных на бродвейских постановках, потеснив другой киномюзикл Universal «Отверженные» 2012 года, который собрал 103 миллиона долларов.

«Сказка о ведьме Запада» рассказывает историю становления двух ведьм страны Оз: Эльфабы (Эриво) и Глинды (Гранде). Выход второй части «Злой» запланирован на следующий год.

&laquo;Злая: Сказка о&nbsp;ведьме запада&raquo;: что известно о&nbsp;мюзикле с&nbsp;Арианой Гранде и&nbsp;Синтией Эриво. «Злая: Сказка о ведьме Запада»: что известно о мюзикле с Арианой Гранде и Синтией Эриво

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