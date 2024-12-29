«Злая: Сказка о ведьме Запада» выйдет на стримингах 31 декабря

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Киномюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» выйдет в цифре уже 31 декабря. Первая часть фильма Джона М. Чу рассказывает о начале противостояния двух ведьм страны Оз, Эльфабы и Глинды.

Главные роли в проекте сыграли Ариана Гранде и Синтия Эриво.

Первая часть «Злой» была отлично принята зрителями и критиками. На Rotten Tomatoes профессиональные рецензенты оценили киномюзикл на 88%, а рейтинг проекта среди аудитории на данный момент достиг 95%.

Где смотреть мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» онлайн

Киномюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» будет доступен для просмотра на таких платформах, как Prime Video и Apple TV+.

Ранее мы рассказывали, почему режиссер Адам Маккей назвал проект «Злая» радикальным проектом.