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Знакомство родителей фильм 2025: дата выхода и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:30

1 мин.

Фильм «Знакомство родителей» выйдет в российский прокат 6 февраля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Знакомство родителей», реж. Иван Капитонов / НМГ Кинопрокат
Фото Кадр из фильма «Знакомство родителей», реж. Иван Капитонов / НМГ Кинопрокат
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6 февраля в российских кинотеатрах пройдет премьера фильма «Знакомство родителей». Режиссером проекта выступил Иван Капитонов («Голова-жестянка»).

В центре сюжета «Знакомства родителей» — выросший в детдоме Федор, который влюбился в девушку из богатой семьи. Ее родители не одобряют, с их точки зрения, неравные отношения, но готовы с ними смириться, если познакомятся с семьей Федора. В случае главного героя это невозможно, но ради любви он готов на все.

Кто снялся в фильме «Знакомство родителей»

В картине снялись Тарас Шевченко, Елена Николаева, Александр Ильин мл., Анастасия Талызина, Константин Хабенский, Виктория Толстоганова, Роман Васильев, Олег Тополянский, Виктория Полторак и Константин Мурзенко.

Трейлер фильма «Знакомство родителей»

Что идет в&nbsp;кино в&nbsp;феврале&nbsp;&mdash; какие фильмы: &laquo;Кончится лето&raquo;, &laquo;Красный шелк&raquo;. Дайджест премьер: что смотреть в кино в феврале 2025 года

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