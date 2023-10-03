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Сегодня, 13:00

Зои Салдана хотела бы увидеть спин-офф «Стражей Галактики» про Гамору и Небулу

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Стражи Галактики. Часть 3».
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В эпизоде документального проекта «Marvel Studios: Общий сбор» (Marvel Studios Assembled), посвященного «Стражам Галактики 3», исполнительница роли Гаморы Зои Салдана рассказала, что хотела бы увидеть спин-офф про отношения своей героини с Небулой: «Мне бы очень хотелось увидеть спин-офф, основанный на этом сестринстве. Их отношения сложные, очень спорные, но узнаваемые. Не по личному опыту, но знаю, что есть братья и сестры, у которых дома была непростая жизнь. Тем не менее им удалось выстоять в этот период благодаря крепкой родственной связи».

В MCU Гамора и Небула — приемные дочери самого масштабного злодея киновселенной Таноса. Отношения героинь строились на конкуренции и соревновательности. Роль Небулы исполнила Карен Гиллан.

Недавно режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн, вспоминая о первоначальном видении персонажей фильма, рассказал, что всегда хотел, чтобы Гамору сыграла Зои Салдана.

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