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Золото Умальты 2024: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:30

1 мин.

Премьера фильма «Золото Умальты» состоится 4 апреля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Золото Умальты».
Фото Кадр из фильма «Золото Умальты»
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4 апреля в российских кинотеатрах стартует премьера фильма «Золото Умальты». Режиссером проекта выступил Андрей Богатырев («Баба Мороз и тайна Нового года»), а сценарий картины написала Ольга Погодина-Кузмина («Не чужие»).

Сюжет «Золота Умальты» сосредоточен на петербургском золотопромышленнике, который вместе с отрядом головорезов стремится вернуть украденное золото и отомстить.

В фильме снялись Александр Самойленко, Артем Ткаченко, Алексей Шевченков, Софья Эрнст, Павел Деревянко, Евгений Антропов, Вольфганг Черни, Иван Купреенко, Дмитрий Хасис и Андрей Богатырев.

«Золото Умальты» выйдет в российский прокат 4 апреля.

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