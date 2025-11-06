Видео
Золотое дно сериал 2 сезон: дата выхода — тизер
Фильмы и сериалы

6 ноября, 15:45

1 мин.

Стало известно, когда выйдет 2-й сезон сериала «Золотое дно»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Золотое дно», реж. Илья Ермолов, «Иви», START
Фото Иви, START.

Онлайн-кинотеатры «Иви» и START анонсировали релизное окно второго сезона сериала «Золотое дно». В новой главе истории семья Градовых столкнется с еще более сложными испытаниями.

На этот раз им придется противостоять крупному региональному девелоперу Валерию Верещагину (Даниил Страхов).

Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Золотое дно»

В продолжении проекта снялись Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Павел Попов, Игорь Гордин, Александр Новин, Ростислав Бершауэр, Ксения Гусева, Ангелина Пахомова, Валерий Карпов, Наталия Вдовина, Виктория Маслова, Юлия Франц, Марина Ворожищева, Юрий Насонов, Сергей Горошко и Даниил Страхов.

Кадры из 2-го сезона сериала «Золотое дно»

Кадр из сериала «Золотое дно», реж. Илья Ермолов, «Иви», START
Фото Иви, START.
Кадр из сериала «Золотое дно», реж. Илья Ермолов, «Иви», START
Фото Кадр из сериала «Золотое дно», реж. Илья Ермолов, «Иви», START
Кадр из сериала «Золотое дно», реж. Илья Ермолов, «Иви», START
Фото Иви, START.
Кадр из сериала «Золотое дно», реж. Илья Ермолов, «Иви», START
Фото Иви, START.
Кадр из сериала «Золотое дно», реж. Илья Ермолов, «Иви», START
Фото Иви, START.

Тизер 2-го сезона сериала «Золотое дно»

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Золотое дно»

Продолжение второго сезона сериала «Золотое дно» стартует в декабре этого года. Точная дата выхода будет объявлена позже.

Волшебный участок, сериал.Дата выхода 2-го сезона сериала «Волшебный участок»: расписание релиза эпизодов

Сериалы
