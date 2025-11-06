Стало известно, когда выйдет 2-й сезон сериала «Золотое дно»

Онлайн-кинотеатры «Иви» и START анонсировали релизное окно второго сезона сериала «Золотое дно». В новой главе истории семья Градовых столкнется с еще более сложными испытаниями.

На этот раз им придется противостоять крупному региональному девелоперу Валерию Верещагину (Даниил Страхов).

Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Золотое дно»

В продолжении проекта снялись Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Павел Попов, Игорь Гордин, Александр Новин, Ростислав Бершауэр, Ксения Гусева, Ангелина Пахомова, Валерий Карпов, Наталия Вдовина, Виктория Маслова, Юлия Франц, Марина Ворожищева, Юрий Насонов, Сергей Горошко и Даниил Страхов.

Кадры из 2-го сезона сериала «Золотое дно»

Фото Кадр из сериала «Золотое дно», реж. Илья Ермолов, «Иви», START

Тизер 2-го сезона сериала «Золотое дно»

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Золотое дно»

Продолжение второго сезона сериала «Золотое дно» стартует в декабре этого года. Точная дата выхода будет объявлена позже.