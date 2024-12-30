Когда состоится 82-я церемония вручения премии «Золотой глобус»

Читайте нас в

5 января в отеле Beverly Hilton в Калифорнии состоится 82-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Ведущей одного из главных кинособытий года станет стендап-комик и актриса Никки Глейзер.

Наибольшее количество номинаций (9 — это рекорд среди комедий или музыкальных фильмов за всю историю «Золотых глобусов») получила картина Жака Одиара «Эмилия Перес». На втором месте (7 номинаций) — «Бруталист» Брэди Корбета, а замыкает тройку фильм «Конклав» Эдварда Бергера (6 номинаций).

В категории телевизионных проектов наиболее заметными стали «Медведь», «Сегун» и «Убийства в одном здании»: у каждого из этих сериалов по четыре номинации.

Где смотреть 82-ю церемонию вручения премии «Золотой глобус»

Трансляция 82-й церемония вручения премии «Золотой глобус» будет доступна для просмотра на канале CBS и стриминговой платформе Paramount+.

Событие начнется 6 января в 04.00 и закончится в 07.00 по московскому времени .