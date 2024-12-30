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Золотой глобус 2025: дата и время проведения, где и во сколько смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:25

1 мин.

Когда состоится 82-я церемония вручения премии «Золотой глобус»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Эмилия Перес», реж. Жак Одиар / Centre national du cin?ma et de l'image anim?e
Фото Кадр из фильма «Эмилия Перес», реж. Жак Одиар / Centre national du cin?ma et de l'image anim?e
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5 января в отеле Beverly Hilton в Калифорнии состоится 82-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Ведущей одного из главных кинособытий года станет стендап-комик и актриса Никки Глейзер.

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Наибольшее количество номинаций (9 — это рекорд среди комедий или музыкальных фильмов за всю историю «Золотых глобусов») получила картина Жака Одиара «Эмилия Перес». На втором месте (7 номинаций) — «Бруталист» Брэди Корбета, а замыкает тройку фильм «Конклав» Эдварда Бергера (6 номинаций).

В категории телевизионных проектов наиболее заметными стали «Медведь», «Сегун» и «Убийства в одном здании»: у каждого из этих сериалов по четыре номинации.

Где смотреть 82-ю церемонию вручения премии «Золотой глобус»

Трансляция 82-й церемония вручения премии «Золотой глобус» будет доступна для просмотра на канале CBS и стриминговой платформе Paramount+.

Событие начнется 6 января в 04.00 и закончится в 07.00 по московскому времени .

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