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Золотой орел 2025 победители: Воздух, Сто лет тому вперед
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:10

4 мин.

Стали известны победители премии «Золотой орел — 2025»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Воздух», реж. Алексей Герман мл. / НМГ кинопрокат
Фото Кадр из фильма «Воздух», реж. Алексей Герман мл. / НМГ кинопрокат
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Объявлены победители премии «Золотой орел». В число номинантов вошли проекты, которые вышли в период с декабря 2023 года по 15 ноября 2024 года. Лидерами по количеству номинаций стали фильмы «Воздух» и «Любовь Советского Союза».

Воздух, 2024. Обзор фильма «Воздух». Что важнее — Родина или человек?

Победители премии «Золотой орел — 2025»

Лучший игровой фильм

  • «Воздух»

  • «Вечная зима»

  • «Любовь Советского Союза»

  • «Смотри на меня!»

  • «Сто лет тому вперед»

Лучший телевизионный сериал

  • «Столыпин»

  • «Адмирал Кузнецов»

  • «Я не могу без тебя»

Лучший сериал онлайн-платформ

  • «Трасса»

  • «Золотое дно»

  • «Противостояние»

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Лучший неигровой фильм

  • «Огненный лис»
  • «Где живет счастье. Соловки»
  • «Улыбнись!»

Лучший короткометражный фильм

  • «30 секунд» (Иван Соснин)
  • «Земля» (Михаил Мотылев)
  • «Синяя планета» (Яна Климова-Юсупова)

Лучший анимационный фильм

  • «Необыкновенная история одного льва»
  • «Великолепная пятерка»
  • «Ручей, бегущий в горы»

Лучшая режиссерская работа

  • Владимир Грамматиков («Смотри на меня!»)
  • Алексей Герман-мл. («Воздух»)
  • Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Дмитрий Иосифов («Любовь Советского Союза»)
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Лучший сценарий

  • Сергей Снежкин («Любовь Советского Союза»)
  • Николай Ларионов («Вечная зима»)
  • Елена Киселева, Алексей Герман-мл., («Воздух»)

Лучшая женская роль в кино

  • Александра Урсуляк («Смотри на меня!»)
  • Анастасия Талызина («Воздух»)
  • Ангелина Стречина («Любовь Советского Союза»)

Лучшая женская роль на телевидении

  • Виктория Исакова («Я не могу без тебя»)
  • Дарья Урсуляк («Адмирал Кузнецов»)
  • Стася Милославская («Столыпин»)

Лучшая актриса онлайн-сериала

  • Карина Разумовская («Трасса»)
  • Юлия Снигирь («Золотое дно»)
  • Светлана Иванова («Эль Русо»)
Календарь премьер российских сериалов. Календарь премьер российских сериалов 2025 года

Лучшая мужская роль в кино

  • Сергей Безруков («Воздух»)
  • Роман Васильев («Любовь Советского Союза»)
  • Александр Яценко («Ненормальный»)

Лучшая мужская роль на телевидении

  • Александр Устюгов («Столыпин»)
  • Игорь Петренко («Адмирал Кузнецов»)
  • Сергей Голомазов («Хор»)

Лучший актер онлайн-сериала

  • Владимир Вдовиченков («Противостояние»)
  • Алексей Гуськов («Золотое дно»)
  • Александр Яценко («Я знаю, кто тебя убил»)

Лучшая женская роль второго плана

  • Елена Лядова («Воздух»)
  • Алёна Бабенко («Любовь Советского Союза»)
  • Виктория Исакова («Сто лет тому вперед»)
Я&nbsp;знаю, кто тебя убил, 2024. «Я знаю, кто тебя убил»: что известно о многосерийном триллере с Александром Яценко и Юлией Снигирь

Лучшая мужская роль второго плана

  • Роман Мадянов («Любовь Советского Союза»)
  • Антон Шагин («Воздух»)
  • Александр Петров («Сто лет тому вперед»)

Лучшая операторская работа

  • Максим Шинкоренко («Любовь Советского Союза»)
  • Наталья Макарова, Константин Постников, Юлия Галочкина («Воздух»)
  • Алишер Хамидходжаев («Смотри на меня!»)

Лучшая работа художника-постановщика

  • Павел Пархоменко, Леонид Кипнис («Любовь Советского Союза»)
  • Елена Окопная («Воздух»)
  • Влад Огай («Сто лет тому вперед»)

Лучшая работа художника по костюмам

  • Екатерина Шапкайц, Светлана Москвина («Любовь Советского Союза»)
  • Елена Окопная («Воздух»)
  • Татьяна Долматовская, Александра Аронова («Сто лет тому вперед»)
Самые ожидаемые российские сериалы 2025 года: премьеры 2025 года. 15 самых ожидаемых российских сериалов 2025 года

Лучшая музыка к фильму

  • Виталий Окороков, Дмитрий Емельянов («Любовь Советского Союза»)
  • Андрей Суротдинов («Воздух»)
  • Владимир Давыденко («Смотри на меня!»)

Лучший монтаж фильма

  • Дарья Обухова, Мухарам Кабулова, Владимир Мосс, Семен Грицай («Воздух»)
  • Илья Лебедев, Игорь Литонинский («Любовь Советского Союза»)
  • Александр Пузырев, Алексей Старченко («Сто лет тому вперед»)

Лучшая работа звукорежиссера

  • Никита Ганькин («Воздух»)
  • Студия «Атмосфера» («Любовь Советского Союза»)
  • Студия «Flysound» («Сто лет тому вперед»)

Лучшие визуальные эффекты

  • Студия «XOVP» и «Аламбик» («Воздух»)
  • ONLINE VFX STUDIO («Любовь Советского Союза»)
  • Студия «Main Road Post» («Сто лет тому вперед»)
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