Стали известны победители премии «Золотой орел — 2025»

Объявлены победители премии «Золотой орел». В число номинантов вошли проекты, которые вышли в период с декабря 2023 года по 15 ноября 2024 года. Лидерами по количеству номинаций стали фильмы «Воздух» и «Любовь Советского Союза».

Победители премии «Золотой орел — 2025»

Лучший игровой фильм

«Воздух»

«Вечная зима»

«Любовь Советского Союза»

«Смотри на меня!»

«Сто лет тому вперед»

Лучший телевизионный сериал

«Столыпин»

«Адмирал Кузнецов»

«Я не могу без тебя»

Лучший сериал онлайн-платформ

«Трасса»

«Золотое дно»

«Противостояние»

Лучший неигровой фильм

«Огненный лис»

«Где живет счастье. Соловки»

«Улыбнись!»

Лучший короткометражный фильм

«30 секунд» (Иван Соснин)

«Земля» (Михаил Мотылев)

«Синяя планета» (Яна Климова-Юсупова)

Лучший анимационный фильм «Необыкновенная история одного льва»

«Великолепная пятерка»

«Ручей, бегущий в горы»