На Amazon Prime Video выйдет сериал «Зорро» с Мигелем Бернандо

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19 января на Amazon Prime Video пройдет премьера сериала «Зорро» от режиссера Хавьера Кинтаса, известного по проекту «Бумажный дом».

Сюжет картины разворачивается в 1834 году. Юный Дон Диего де ла Вега вынужден оставить учебу в Испании, чтобы найти убийц отца и отомстить им.

Главную роль в «Зорро» исполнил Мигель Бернардо («Элита»). Также в сериале снялись Рената Нотни, Далия Чукоатль, Эмильяно Зурита, Андрес Алмейда, Родольфо Санчо, Луис Тосар, Франциско Рейс, Феле Мартинес и Пако Тоус.

Премьера сериала «Зорро» в России состоится 26 января.